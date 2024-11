Édito | Ukraine: toute faiblesse européenne serait coupable

Cela fait désormais plus de 1.000 jours que l'Ukraine résiste à l'ogre russe. 1.000 jours que des citoyens vivent sous la menace de bombes et de missiles adverses. 1.000 jours aussi qu'un Président s'est mué en chef de guerre et arpente sans relâche les cénacles démocratiques afin d'obtenir de l'aide et secouer les consciences endormies. Dans les deux cas, il a rencontré trop peu de succès.