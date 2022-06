Jeffrey Sachs (université de Columbia): "Je ne crois pas que les États-Unis ou l’Ukraine puissent 'gagner' cette guerre"

Jeffrey Sachs alterne le pessimisme de la raison et l’optimisme de la volonté. Cet économiste américain de 67 ans, directeur de l’Institut de la Terre auprès de l’université Columbia, est un observateur attentif de la scène mondiale autant qu’un spectateur engagé, depuis des décennies le conseiller spécial des secrétaires généraux des Nations Unies et d’un grand nombre de dirigeants politiques à travers la planète. Il met en garde contre le danger du retour des logiques de puissance et d’affrontement à travers le monde.