L'Europe divisée sur la suspension des visas aux touristes russes

L'UE envisage des restrictions sur les visas octroyés aux ressortissants russes. Mais il n'y a pas d'unanimité sur une suspension généralisée des visas. Les pays de l'Est pourraient prendre des mesures unilatérales.

La question de la suspension des visas touristiques pour les ressortissants russes en Europe sera à l'ordre du jour de la réunion informelle des ministres européens des Affaires étrangères, mardi et mercredi à Prague. L'idée est sur la table depuis plusieurs semaines, poussée par les pays de l'Est. Mais plusieurs États membres de l'UE, Allemagne en tête, s'y opposent, de même que le Haut représentant de l'UE aux Affaires étrangères Josep Borrell.

Compromis tchèque

La Tchéquie, qui exerce la présidente tournante du Conseil de l'UE, a déjà cessé de délivrer des visas aux ressortissants russes et veut étendre cette mesure à l'échelle européenne. Mais, pour l'instant, il y a peu d'espoir de parvenir à une décision unanime entre les Vingt-Sept .

Prague a proposé, en guise de compromis, de suspendre l'accord sur la facilitation de l'obtention des visas conclu entre l'UE et la Russie en 2007. Depuis l'invasion russe, cet accord est déjà suspendu pour certaines catégories de citoyens, comme les délégations officielles et les chefs d'entreprise. Le compromis vise à étendre l'interdiction à toutes les autres catégories de l'accord (sportifs, scientifiques, artistes, étudiants et visites familiales).