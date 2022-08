La Belgique participera à la mission européenne d'entraînement de l'armée ukrainienne

L'Europe devrait créer une mission d'entraînement de l'armée ukrainienne, qui formera, entre autres, des tireurs d'élite et des démineurs. La Belgique participera à l'effort.

L'Union européenne (UE) envisage de créer une mission d'entraînement militaire pour les forces ukrainiennes . Cette proposition du Haut représentant de l'UE aux Affaires étrangères, Josep Borrell, figure à l'ordre du jour de la réunion informelle des ministres européens de la Défense, lundi et mardi à Prague. La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder (PS) y soutiendra la création de cette mission.

Selon un document préparatoire, le chef de la diplomatie européenne va proposer aux ministres une "mission d'entraînement et d'assistance" à l'Ukraine qui serait chargée de former du personnel médical, des tireurs d'élite, des démineurs et des officiers. Les entraînements auraient lieu sur le sol de l'UE, un État membre voisin de l'Ukraine s'étant porté volontaire pour accueillir ces formations. La mission pourrait être déployée en Ukraine dès que les conditions le permettront.