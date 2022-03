La traînée de poudre émotive qui a embrasé le monde occidental à la suite de l’intervention militaire russe en Ukraine ne doit pas conduire à une escalade du conflit et une campagne de sanctions aveugles et contre-productives. Face à la montée aux extrêmes et à la gravité de la situation, soyons les artisans de la paix et œuvrons à la désescalade.