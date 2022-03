Nicolaï Lilin, écrivain: "Le vent de la guerre pourrait souffler pendant de longues années en Europe"

La guerre est "le symbole même du naufrage de l’humanité". L’écrivain Nicolaï Lilin, né en 1980, en Union soviétique, a bâti son œuvre littéraire sur l’analyse de la violence. Il s’est ainsi fait une réputation d’homme inflexible et dur. C’est au contraire un observateur attentif et sensible des ambitions de Vladimir Poutine sur le front oriental de l’Europe.