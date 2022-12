Le 24 février, Poutine envahit l’Ukraine sous un prétexte fallacieux - vouloir "dénazifier" le pays – en pensant plier l’affaire en quelques jours. Mais les Ukrainiens, emmenés par Zelensky, font plus que résister et reçoivent le soutien infaillible de l’OTAN, qui sort renforcée par le conflit, alors que le dictateur russe, de plus en plus isolé, menace le monde d’apocalypse nucléaire.