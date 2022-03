Élodie Mielczareck, sémiologue: "Poutine négocie comme un agent du KGB"

Élodie Mielczareck est sémiologue. Spécialisée dans le langage verbal et non verbal (bodylangage), elle conseille des dirigeants d'entreprise et accompagne certaines agences de communication. Elle publie "Anti Bullshit" dans lequel elle montre que la prolifération de ce qu'elle nomme les "bullshits" à l'heure de la post-vérité représente un défi immense pour la communication et l'avenir de nos démocraties.