Poutine déclare la guerre à l'Ukraine

Le président russe a déclaré la guerre à l'Ukraine en engageant des bombardements ciblés sur des villes ukrainiennes, suivis d'une invasion. Une décision anticipée depuis plusieurs mois, à laquelle les Européens ne se sont pas suffisamment préparés, et pour laquelle ils n'ont guère soutenu l'Ukraine.

Ce jeudi, peu avant 6 heures du matin, heure de Moscou, le président russe Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, choisissant l'option d'une attaque massive redoutée depuis plusieurs mois. Le maître du Kremlin a annoncé une "opération militaire spéciale" contre l'Ukraine, avant de déclencher des bombardements contre les grandes villes ukrainiennes, au risque de plonger l'Europe dans son plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale.

Quelques heures plus tard, le gouvernement ukrainien signalait des tirs de missiles contre la capitale, Kiev, et les villes de Kharkiv, à la frontière est, et Dnipro, au centre du pays. Au même moment, des gardes-frontières ukrainiens faisaient état d’une percée des forces russes dans la région de Kiev, depuis la Biélorussie, pour mener une attaque avec des missiles Grad sur des cibles militaires. Des forces russes débarquaient également dans le sud de l'Ukraine , à Odessa et Marioupol.

Vers 14 heures, l'armée russe affirmait avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes, en Ukraine. Ces bombardements ont causé la mort de plusieurs personnes, les premiers rapports faisant état de 18 morts.

Les forces ukrainiennes combattaient l'armée russe sur presque toute la frontière russo-ukrainienne et de violents affrontements étaient en cours dans les régions de Soumy, Kharkiv, Kherson, Odessa et autour d'un aérodrome militaire proche de Kiev.

L'Otan activé ses défense à l'Est et mis en état d'alerte une centaine d'avions.

Lors de son allocution, Poutine a invité les militaires ukrainiens à rentrer chez eux et affirmé, dans une rhétorique guerrière et mensongère, qu'il voulait éviter un génocide contre les russophones du Donbass et qu'il voulait une "démilitarisation et dénazification de l'Ukraine".

Vue en plein écran Un homme observant un débris non identifié, ce jeudi matin à Kiev. ©EPA

Bombardements ciblés

"Poutine est entré dans une logique de guerre, et d'envahissement de l'Ukraine, en utilisant une stratégie de bombardements ciblés pour désarmer le pays. Cela devrait être suivi d'une invasion dont on ignore l'ampleur", réagit Tanguy Struye, professeur en sciences politiques internationales à l'UCLouvain. "Deux questions se posent dès à présent. Jusqu'où ira la résistance ukrainienne? Et quels sont les objectifs de Poutine?"

"Le plus cynique, c'est que l'on voit que la milice privée Wagner est sur place, de même que des combattants tchétchènes et les forces biélorusses." Tanguy Struye Professeur en sciences politiques internationales à l'UCLouvain

Premier constat, le président Poutine n'a pas engagé que des militaires russes sur le terrain. "Le plus cynique, c'est que l'on voit que la milice privée Wagner est sur place, de même que des combattants tchétchènes et les forces biélorusses", poursuit Tanguy Struye. L'utilisation de mercenaires permet de ménager l'opinion publique en cas de pertes massives.

La participation de la Biélorussie fait craindre la possibilité d'une invasion totale. "Il est probable que l'armée biélorusse prétexte de la création d'une zone tampon pour sa propre sécurité, cela montre aussi que les Russes sont prêts à aller jusqu'à Kiev", observe Tanguy Struye, "cela signifie aussi que Moscou a pris le contrôle de la Biélorussie".

Vue en plein écran Les suites d'une explosion dans les locaux d'une unité militaire à Kiev ©EPA

Une attaque bien planifiée

Les signes de cette invasion s’accumulaient depuis plusieurs mois. Selon un document provenant d'une source bien informée, que L'Echo a pu consulter, la Russie a mis en place, ces derniers mois, un dispositif anticipant des guerres urbaines et un nombre important de victimes.

"La Russie planifie d'attaquer sous peu et fournira un prétexte destiné à donner une apparence légale à une invasion." Extrait d'un document provenant d'une source bien informée

"Le Kremlin s'attend à des victimes massives, mais cela ne l'a pas empêché de provoquer une escalade. Au contraire, la Russie a déployé des hôpitaux de campagne à la frontière ukrainienne (...) et donné instruction de creuser des charniers pour les victimes", lit-on. "La Russie planifie d'attaquer sous peu et fournira un prétexte destiné à donner une apparence légale à une invasion."

Quelle résistance ukrainienne?

Combien de temps l'Ukraine peut-elle résister? L'armée ukrainienne est aguerrie par huit ans de conflit, mais elle ne possède pas les capacités aérospatiales, aériennes et balistiques de la Russie.

Moscou a massé environ 200.000 soldats aux frontières ukrainiennes et des tanks. Ces forces constituent une arme redoutable, les "Battalion Tactical Groups" (BTG), des unités de 800 hommes soutenues par des chars d'assaut T-72B3, une artillerie, des paracommandos et des frappes aériennes. Une centaine de BTG sont en position, prêts à attaquer l'Ukraine.

"L'armée ukrainienne est bien plus faible que la russe. On ignore combien de temps elle peut résister", poursuit Tanguy Struye. "Si elle perdure, cette guerre pourrait se transformer en guérilla, et là on change la donne."

Deux scénarios se dessinent. Le président russe pourrait aussi prendre toute l'Ukraine, anéantir son armée et démettre le gouvernement proeuropéen. Il pourrait se limiter à prendre le Donbass, dont il veut reconnaître l'indépendance.

"C'est scandaleux et indécent. Le gouvernement belge s'est contenté d'annoncer l'envoi de gilets pare-balles et de jumelles d'approche, on peut réellement s'interroger sur sa crédibilité." Tanguy Struye Professeur en sciences politiques internationales à l'UCLouvain

L'Europe et la Belgique dépassées

L'Europe se réveille, comme surprise par le bruit des bombes. Pourtant, cette attaque massive de l'Ukraine intervient après que les États-Unis ont averti durant plusieurs mois des risques d'invasion. Les Européens ont peu réagi, dans un premier temps, comme si cette éventualité restait théorique. En début de semaine, après le discours alarmant de Poutine, l'Union européenne a adopté des sanctions limitées, qui n'ont en rien ému Moscou.

Certains pays européens, comme l'Allemagne et la Belgique, ont refusé d'apporter une aide militaire à l'Ukraine. "C'est scandaleux et indécent. Le gouvernement belge s'est contenté d'annoncer l'envoi de gilets pare-balles et de jumelles d'approche, on peut réellement s'interroger sur sa crédibilité. La Belgique utilise une rhétorique forte, mais dès qu'il faut agir, on ne fait rien", déplore Tanguy Struye.

L'Otan se prépare à réagir

"Je condamne fermement l'attaque imprudente et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, qui met en danger d'innombrables vies civiles", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, ce jeudi lors d'une conférence de presse.

"Nous avons activé les plans de l’Otan qui permettront aux commandements militaires de déplacer plus vite des forces", a-t-ils ajouté. Ces plans, de nature défensive, sont prévus pour empêcher toute attaque contre l'un des membres de l'alliance.

"Un dérapage n'est jamais exclu, comme un missile frappant la Pologne ou la Roumanie voisines." Tanguy Struye

L'Otan, qui rassemble 30 pays, devrait mobiliser sa force de réaction rapide afin de sécuriser ses frontières. La Belgique pourrait déployer dans ce cadre 500 militaires dans un des pays de l'est. Certains pays de l'Alliance pourraient choisir de mener individuellement des opérations plus offensives, comme des cyberattaques.

L'Otan se dit "solidaire" de l'Ukraine, mais elle n'interviendra pas. "Nous n’avons pas l’intention de déployer des troupes de l’Otan en Ukraine", a dit Stoltenberg. Mais "nous allons défendre et protéger les alliés contre n’importe quelle attaque."

Le risque d'extension du conflit aux pays voisins provoquerait une réaction immédiate de l'Otan. "En théorie, un tel scénario ne devrait pas arriver. Mais un dérapage n'est jamais exclu, comme un missile frappant la Pologne ou la Roumanie voisines", estime Tanguy Struye.

Nouvelles sanctions en vue

L'Union européenne annonce la préparation de nouvelles sanctions européennes envers la Russie.

"Nous viserons des secteurs stratégiques de l'économie russe, dont nous bloquerons l'accès à des technologies et des marchés clés. Nous affaiblirons la base économique russe et sa capacité à se moderniser", a déclaré jeudi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Une première salve de sanctions européennes, décidée mardi, vise des personnalités russes et des intérêts économiques et financiers ciblés de la Russie.