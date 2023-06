Stoltenberg serait reconduit à la tête de l'Otan, faute de consensus

Les ministres de la Défense de l'Otan étaient réunis jeudi au siège de l'alliance à Bruxelles pour préparer le sommet de Vilnius. Lors de cette importante réunion des chefs d'État, prévue les 11 et 12 juillet, les "Trente et un" devront prendre plusieurs décisions sur le soutien à l'Ukraine, l'élargissement de l'Otan et la désignation du nouveau secrétaire général.