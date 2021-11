COP26: Ce qui se cache derrière les nouveaux marchés carbone

Les marchés carbone vont-ils permettre de réduire plus efficacement les émissions, ou au contraire d’alimenter du greenwashing? Les deux mon général, mais tout est une question de dosage. Après six années de pourparlers difficiles , les négociateurs des quelque 200 pays représentés à Glasgow ont arrêté l’organisation des marchés prévus par l’Accord de Paris .

Un problème, deux systèmes

Le second système est "centralisé", organisé autour d’un "Conseil de supervision" des Nations unies. Il sera chargé de s'assurer que les crédits sont de qualité, c'est-à-dire qu'ils représentent des baisses d'émissions réelles, vérifiées et additionnelles .

Une double contribution

On a écrit que les marchés carbone sont un jeu à somme nulle, mais l’accord de Glasgow nous force à nous corriger. Car le second système, "centralisé", est un peu plus que ça. Il prévoit que 5% de la vente de crédits soient versés au Fonds d'adaptation, une enveloppe destinée aux pays en développement. Et il prévoit la destruction automatique de 2% des crédits: une fraction des émissions réduites ne peuvent être revendues. Pour acheter 100 tonnes de crédits CO2, il faut donc en payer 107.