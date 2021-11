COP26: la Belgique veut "prendre ses responsabilités", mais attend la Flandre

La Flandre ira-t-elle à Glasgow avec des mesures concrètes à présenter? La négociation se poursuit, on parle d'isolation obligatoire des logements et d'interdiction des voitures diesel et essence.

La Flandre dans le vif du sujet

Besoin de synergies

En attendant la conclusion, on se réjouit dans d'autres entités de voir le gouvernement flamand dans ce qui apparaît comme une volonté d'augmenter son niveau d'ambition – qui reste largement insuffisant pour installer le pays sur les rails de l'ambition européenne. Mais on regrette dans ce cabinet que les mesures qui se négocient au Nord ne sont pas concertées avec les autres entités. Et on plaide pour renforcer le dialogue: "On a besoin de synergies. On a tous besoin d'apprendre les uns des autres." Cet appel du pied à la Flandre suit la demande de la ministre fédérale Zakia Khattabi (Ecolo) de créer un "centre de commandement fédéral" sur le climat. La proposition, à rebrousse-poil de la ministre nationaliste flamande, avait aussitôt été rejetée d'un "non merci".