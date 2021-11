Glasgow, chronique d’un échec à déjouer

Le Pacte de Glasgow va-t-il fonctionner? Personne ne peut encore le dire, mais il y a un canari dans la mine: l'Inde.

À Glasgow, 200 États ont sonné le branle-bas de combat. Reste à savoir combien monteront vraiment sur le pont. Six ans après l’Accord de Paris, ils ont souligné comme jamais leur volonté collective de ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement, et reconnu que seules des actions fortes et rapides permettront d’y parvenir. Dans le "Glasgow Climate Pact", ils ne font pas mine de cacher l’ampleur de la tâche. Pour que l’objectif reste atteignable, les émissions globales doivent baisser de 45%. En cumulant les efforts annoncés à ce jour, les émissions augmenteront de 13,7% sur la période.

"Ce clivage qui gangrène la diplomatie climatique mondiale, il faudra s'y confronter et le résoudre si l'on veut éviter que les prochaines conférences climatiques se résument à de simples échos du Pacte de Glasgow."

Les États avaient une partition, l’Accord de Paris, ils ont décidé d'en accélérer la cadence. Pour relever à la fois l’ambition et la mise en œuvre des mesures concrètes de réduction d’émissions "dans cette décennie critique", ils s'enjoignent à revoir et renforcer d'ici à un an leurs objectifs pour 2030. Le rapport qui synthétise l’effet cumulé des ambitions nationales sera mis à jour tous les ans. Et chaque année, les ministres en charge du climat se réuniront pour faire le point des ambitions pré-2030. Une machine à pression est en place, reste à voir si elle fonctionnera.

Question de justice

Une partie de la réponse à cette question se trouve sans doute dans l’attitude de l’Inde. Elle avait marqué l’ouverture de la conférence en annonçant un objectif de neutralité carbone pour 2070 – un grand pas en avant pour un pays en développement lourdement dépendant du charbon. Et elle a marqué la fermeture de la COP26 en bloquant au dernier moment la conclusion d’un texte final qui prévoyait la "sortie" progressive du charbon – le Pacte de Glasgow ne parle finalement que de "baisser" le recours à celui-ci.

Moins une déclaration d'amour au charbon qu'une demande d'équité. Car tout le malaise de la justice climatique se trouve là. D’un côté, les pays riches, enfin convaincus qu’il faut viser la neutralité carbone au plus tôt. De l’autre, des pays en déploiement industriel qui revendiquent un droit d’accès à l’énergie bon marché pour prospérer. Entre les deux, un gouffre de colère et de frustration envers ces pays "développés", responsables historiques du réchauffement planétaire qui n’honorent pas leurs engagements financiers les plus fondamentaux; et ces pays "en développement", qui semblent refuser l’idée que la voie du développement doit changer.