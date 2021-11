Les États-Unis et la Chine signent un pacte de coopération sur le climat

Les deux pays les plus pollueurs au monde s'engagent ensemble pour la réduction des émissions de méthane, la protection des forêts et une sortie progressive du charbon.

Washington considère la lutte contre le changement climatique comme l'un des domaines de coopération possible avec Pékin. Dans le cadre de la COP26, la Chine et les États-Unis viennent ainsi d'annoncer la conclusion d'un pacte de coopération dans la lutte contre le changement climatique.

Méthane, charbon, déforestation

Globalement, États-Unis et Chine se sont accordés sur une "feuille de route" pour agir plus vite en collaboration, et plus fortement, contre le réchauffement climatique au cours d'une décennie qualifiée de "décisive".