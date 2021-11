Les pollueurs n'auront plus de secret pour les sentinelles européennes

La conférence de Glasgow devait catalyser de nouveaux engagements à accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ils sont au rendez-vous, même s’ils restent insuffisants au regard de l’Accord de Paris. L’annonce du jour, mardi, aura été le "Global Methane Pledge", par lequel l’Europe, les États-Unis et des dizaines d’autres pays promettent de réduire d’un tiers leurs émissions de méthane d’ici à 2030 (ci-dessous). Le texte souligne la nécessité "d’améliorer la transparence, la précision, la complétude, la comparabilité et la cohérence des données d'émissions de méthane". La longueur de la phrase résume à elle seule le problème: en matière de mesure, on est loin du compte.

La question se pose aussi pour les émissions de gaz carbonique (CO2) de chaque pays. Les émissions nationales ne sont pas mesurées, mais estimées en fonction notamment des données de consommation de combustibles fossiles. Or si ces calculs peuvent être très précis, leur degré de fiabilité varie d’un pays à l’autre. Dans ces conditions, comment s’assurer que tout le monde joue bien la partition annoncée? Le programme européen d’observation de la terre par satellite entend apporter la réponse: "On va mettre en place un système qui surveille le CO2 et le méthane", indique Vincent-Henri Peuch, directeur du programme de surveillance de l'atmosphère de Copernicus.

Objectif 2028

Le satellite peut mesurer les quantités de gaz (CO2 et CH4 notamment) qui passent sous son radar – son chemin lumineux. Et donc, au fil de ses révolutions, montrer précisément où ils se trouvent et comment ils se déplacent. "Il y a des zones où on émet plus qu'on pense, d’autres où on émet moins qu'on pense: notre modèle permet d'identifier les incohérences, et parfois de découvrir des processus d’émissions qu’on ignorait complètement", poursuit le directeur de programme. Le satellite "Sentinel-5 Precursor" a déjà permis de détecter des sources de méthane qui étaient inconnues jusqu’alors, indique-t-il.