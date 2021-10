Les trois enjeux majeurs de la COP26

Les dirigeants du monde s'apprêtent à donner à Glasgow leur réponse à "l'alerte rouge" lancée par le Giec sur l'accélération du réchauffement planétaire.

Plus de 120 chefs d'États ou de gouvernement doivent participer au lancement de la conférence climatique de Glasgow (COP26), un marathon de deux semaines de négociations qui s'ouvre ce dimanche. La réunion annuelle des parties à la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques concentre d'autant plus d’attentes qu’elle intervient après une série de conférences sans résultat probant, et après une année blanche - la COP26 initialement prévue en 2020 ayant été reportée pour cause de Covid-19. Elle intervient trois mois après la publication d'un rapport du Giec reçu comme une "alerte rouge pour l'humanité". Quels sont les grands enjeux de l'événement ?

1. Garder 1,5°C "en vie"

L'issue de conférence de Glasgow dira si le "moteur" de l'ambition climatique créé en 2015 fonctionne. L'Accord de Paris, par lequel les États visent à limiter le réchauffement global à +1,5°C, repose sur un mécanisme inédit de renforcement positif: chaque pays annonce librement sa contribution; ensuite un bilan de ces ambitions additionnées est établi et confronté à l'objectif global; et enfin face au constat que le compte n'y est pas, chaque pays est invité à revoir ses ambitions à la hausse.

Après une première salve de timides engagements, la COP26 est le rendez-vous lors duquel les États devaient avoir soumis leurs contributions relevées pour la décennie qui vient, comme ils seront désormais appelés à le faire au moins tous les cinq ans. À l'approche de la conférence, les annonces se sont multipliées et elles devraient se poursuivre pendant l'événement. Assez pour assurer la crédibilité du mécanisme?

+2,7°C Les engagements concrets pris par les États pour les dix années qui viennent conduisent le monde vers une hausse des températures d'au moins 2,7°C au cours du siècle.

Selon le dernier bilan réalisé par les Nations unies, l'ensemble des contributions annoncées avant la conférence conduisent à une augmentation des émissions globales de 16% d'ici à 2030 (par rapport à 2010). Si le tir n'est pas rapidement corrigé, cela mènerait à une augmentation des températures d'environ 2,7°C d'ici à la fin du siècle. Ce décompte ne tient pas compte des nouvelles contributions de la Chine et de l'Australie, déposées jeudi, mais qui n'annoncent pas d'inflexion majeure à court terme.

Pour espérer limiter le réchauffement global à 1,5°C, les émissions devraient être réduites de 45% d'ici à la fin de la décennie, évalue le Giec. Garder l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5°C "en vie" est donc le leitmotiv de cette conférence, qui nécessiterait que les États présentent une "majoration spectaculaire" de leurs engagements à court terme, pour citer le Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas.

2. Créer un cadre intègre

Six ans après l'Accord de Paris, la COP26 va chercher un accord final sur le "manuel" à suivre pour l'appliquer. C'est le cœur des négociations techniques, où il s'agira de débusquer le diable dans les détails pour assurer l'intégrité du système. Parmi les chapitres du mode d'emploi encore en discussion, celui des marchés de carbone internationaux est très sensible: l'Article 6 de l'Accord de Paris prévoit que les États puissent financer des projets hors de leur territoire et porter les réductions d'émissions ainsi réalisées à leur propre bilan. Si le cadre pèche par manque de balisage et de transparence, un des risques est d'aboutir à des doubles comptages - donc des réductions d'émissions fictives.

«Si on fait des trous dans le système, on risque de creuser l'écart entre ambition et mise en pratique.» Un négociateur

"Si on fait des trous dans le système, on risque de creuser l'écart entre ambition et mise en pratique", résume un négociateur. Le manuel de l'accord doit être adopté cette année pour permettre le lancement du premier "bilan mondial" prévu dans le traité: la collecte et l'analyse des informations sur les actions effectivement mises en œuvre s'étalera jusqu'en 2023.

3. Rebâtir la confiance Nord-Sud

La dynamique d'émulation que veut créer l'Accord de Paris repose sur l'établissement d'un climat de confiance entre les parties. Or les pays développés ont échoué jusqu'à présent à honorer un engagement concret, sonnant et trébuchant, qu'ils avaient pris en 2009: mobiliser 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020 pour financer l'atténuation et l'adaptation dans les pays en développement.

Beaucoup de pays du Sud, à commencer par l'Inde, troisième émetteur mondial, ne déposent pas de plans détaillés d'atténuation en l'absence de canaux de financement clairs et suffisants.

Selon les dernières estimations réalisées par l'OCDE, seuls 79,6 milliards avaient été mobilisés en 2019, et il est acquis que l'objectif ne sera pas atteint avant 2023. Ce retard n'est pas de nature à mettre de l'huile dans les rouages de la conférence. Beaucoup de pays du Sud, à commencer par l'Inde, troisième émetteur mondial, ne déposent pas de plans détaillés d'atténuation en l'absence de canaux de financement clairs et suffisants.

La COP26 marque l'ouverture de la discussion sur le prochain seuil de financement à atteindre, à partir de 2025. L'écart des positions de départ entre pays riches et vulnérables est très grand, alors que les pays du sud demandent un soutien financier additionnel pour répondre aux "pertes et dommages": les dégâts dus au réchauffement dont les premières victimes sont souvent les derniers responsables.