Pas question d'attendre la grande transition

La Belgique a été le deuxième pays au monde à s'investir dans la révolution industrielle, elle n'a aucune raison de ne pas rejoindre le peloton de tête de la révolution énergétique.

"Au moins, nous, on avait un astéroïde." La vidéo décalée d'un vélociraptor sermonnant l'humanité depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies a fait le tour du monde cette semaine. Produit par une agence onusienne, le clip touche droit au but avec un raisonnement perché mais implacable: voir l'humanité continuer de financer les énergies fossiles est aussi absurde que d'imaginer les dinosaures subsidiant la propulsion vers la Terre d'un météore géant.

Le message a beau être enrobé d'humour, il est aussi anxiogène que la situation dans laquelle nous sommes. Nul besoin de compléter ici le tableau en faisant l'inventaire des calamités liées au réchauffement à +1,1°C de notre atmosphère.

Malgré cela, les pouvoirs publics continuent d'alimenter le business des énergies fossiles à raison de 11 millions de dollars de subsides par minute, selon une étude du Fonds monétaire international. Et dans cet art de déverser de l'huile sur le feu de forêt, la Belgique n'est pas en reste, même si elle s'inscrit dans une trajectoire de décarbonation. Ce type de dissonances cognitives reste un marqueur de ce début de décennie.

Un avenir désirable

La situation peut provoquer plusieurs réactions, de la résignation à la colère, mais c'est d'action constructive et ambitieuse que l'on a besoin. Elle demande de se projeter, d'imaginer un avenir désirable, concret. Certains ont commencé à le faire, on s'y essaye dans ce journal avec une fiction prospective, "24h dans la vie d'une Belge en 2050". Des changements profonds sont nécessaires, qui touchent à nos modes de vie: il faut s'y projeter, pour les désirer et donc les rendre possibles.

Car bien sûr, réussir la grande transition reste possible. Cela nécessite la mobilisation de moyens considérables. Des leviers publics ont commencé à être mis en place, l'Europe a fait un premier pas remarquable mais insuffisant avec son plan de relance. Ils doivent s'accompagner d'un système complet de carottes et bâtons pour déplacer des milliards de milliards de capitaux privés égarés dans le monde des fossiles vers les projets de réduction d'émissions ("Shift the Billions").

