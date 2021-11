Performances climatiques: la Belgique dégringole dans la course vers "Net Zero"

Le CCPI, présenté par Germanwatch, le NewClimate Institute et la plate-forme internationale d'ONG Climate Action Network (CAN), permet de suivre depuis 17 ans la progression relative des politiques d'atténuation nationales. L'indice analyse les performances de soixante pays et de l'Union européenne, représentant ensemble plus de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.