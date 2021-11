À la COP26, course d'obstacles sur la dernière ligne droite

Les négociateurs en chef américain et européen John Kerry et Frans Timmermans à la COP26.

Faut-il créer un fonds pour financer les dégâts irréversibles dus au climat? Peut-on créer des marchés d'échange de crédits d'émissions, sans fausser la comptabilité des efforts réalisés? Et a-t-on la volonté politique de "sauver 1,5°C"?

Quand le marathon d’une conférence climatique touche à sa fin, le jeu devient opaque: les pourparlers se prolongent dans la nuit et les grands marchandages entre négociateurs en chef se font derrière des portes closes.

On peut tout de même évaluer l'humeur à intervalles réguliers, quand les parties qui le souhaitent prennent la parole dans la salle plénière. Ce vendredi – un bon signe –, ça aura souvent été pour lancer des fleurs à la présidence britannique, qui remet des propositions de textes saluées pour leur niveau de maturité. C’est là que le négociateur européen, Frans Timmermans, a brandi devant ses pairs une photo de Kees, son petit-fils d’un an: "Si on échoue, il va se battre avec les autres êtres humains pour l’eau et la nourriture." Ce qu'on fait ici est plus que politique, dit-il: c'est pour chacun une affaire personnelle. L'image fait mouche, l'émotion gagne la salle, l'Européen met en avant le cheval de bataille de l'UE à Glasgow: maintenir "en vie" l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C. Mais ce n'est pas là que les tensions se cristallisaient le plus.

Revoir la base

L’incapacité des pays développés à livrer les 100 milliards par an promis pour 2020 reste une tache dans les discussions – on leur reproche notamment de ne pas injecter de confiance dans le processus, en annonçant des financements pluriannuels en faveur des mesures d'adaptation et de réduction d'émissions dans les pays en développement. "Mais c’est une demande impossible: ici, ce sont les gouvernements qui négocient, or les budgets sont votés par les Parlements", souligne ce négociateur.

"La coopération sud-sud ça existe, pourquoi ne pas l’officialiser?" Un négociateur

Les pays développés rétorquent en soulignant qu'ils ne sont pas les seuls à avoir de l'argent: vendredi, Timmermans a appelé à "élargir la base" des pays donateurs (ou débiteurs, selon le point de vue). Un message clairement destiné à la Chine, notamment, dans une tentative de mettre fin à la distinction entre pays "développés" et "en développement". "La coopération sud-sud ça existe, pourquoi ne pas l’officialiser ?", glisse un négociateur.

La discussion tourne en rond et derrière les podiums, la négociation progressait en faveur d’une demande technique des pays du Sud : la définition d’un "objectif global pour l’adaptation", un cadre commun pour définir les objectifs en la matière. Une manière de ne pas reculer.

Un atelier pour les pertes

S'adapter, réduire les émissions, c'est nécessaire, mais que fait-on quand c'est trop tard? Jamais la question des pertes et préjudices liés au dérèglement climatique n’aura été aussi prégnante que lors de la COP26.

De gros sous, il n’est pas question, au grand dam de certains. "Les plus ambitieux veulent une 'facilité opérationnelle' – c'est-à-dire un outil équivalent au Fonds vert pour le Climat. Ça ne sera jamais accepté ici", tranche ce négociateur. Par contre, on pourrait s’accorder pour approfondir la discussion. Vendredi, le Royaume-Uni ne proposait que la création d’un "atelier" sur le sujet. En attendant, un pays, l’Écosse, a ouvert la brèche en annonçant mettre 2 millions de livres sterling dans l'affaire. Et un groupe d’organisations philanthropiques a ajouté 3 millions, dans l’espoir de pousser à la création d’une "Glasgow Loss and Damage Faclity".

Les négociateurs, eux, pourraient s’entendre sur un petit pas qui a son importance: la création d'une enveloppe – quelques dizaines de millions de dollars – pour financer un réseau de soutien technique aux pertes et préjudices. Il pourrait aider les États à chiffrer leurs pertes et dommages – la première dent d'un engrenage?

Date de péremption

Autre nœud délicat qu'on espérait trancher ce weekend: les marchés. L’Accord de Paris prévoit de créer des marchés d’échanges de crédits carbone, permettant aux États qui vont au-delà de leurs promesses de réduction d’émissions de "vendre" leurs tonnes à ceux qui n’y parviennent pas. Comment les organiser tout en s’assurant que le mécanisme soit assez intègre? La crainte, si le cadre est trop léger, c'est qu'il permette la création "d'air chaud": des unités de qualité discutable émises aujourd'hui mais utilisées vingt ans plus tard pour permettre à certains de se dire neutres en carbone sans trop d'effort. "Certains veulent même aller rechercher des milliards de tonnes d'unités émises sous le protocole de Kyoto", s'inquiète un négociateur européen. Qui plaide pour fixer une date de péremption aux crédits: qu’ils ne puissent entrer dans les livres de compte des réductions d’émissions que pendant une période définie, cinq ou dix ans. Vendredi, la perspective se dessinait de voir le mécanisme lancé sans accord sur ce point.