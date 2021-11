À la COP26, De Croo appelle (les autres) à "accélérer le rythme"

Le "sommet des dirigeants" a donné le ton de la COP26, lundi et mardi, avec une succession de discours parfois enflammés appelant à redoubler d’efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au nom de la Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) n'a pas dit autre chose, mardi après-midi. Il a ouvert son adresse de six minutes en évoquant la mémoire des 41 morts dans les inondations de juillet, "les premiers citoyens belges victimes du changement climatique". Et il a appelé à en faire davantage pour garder l'objectif de limiter le réchauffement à +1,5°C maximum – "nous sommes en retard et devons accélérer le rythme", a-t-il lancé. Un appel singulièrement dirigé vers les autres grands pollueurs.