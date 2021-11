À la COP26, on promet d'enterrer les voitures thermiques pour 2040

Les nouvelles voitures et camionnettes seront toutes "zéro émission" au plus tard en 2040, promettent des constructeurs, gouvernements et multinationales à la COP26.

"Nous travaillerons ensemble pour que toutes les ventes de nouvelles voitures et camionnettes soient sans émissions au niveau mondial d'ici à 2040 et au plus tard en 2035 pour les principaux marchés." Ce mercredi, journée dédiée au thème du transport à la COP26 de Glasgow, aura été marqué par une déclaration de responsables politiques et dirigeants industriels s'engageant à accélérer le déploiement des véhicules zéro émission (ZEV).

Onze constructeurs auto ont souscrit à l'objectif, dont Mercedes, Volvo, Ford, General Motor, Jaguar Land Rover et BYD. Des multinationales comme GSK, Unilever, Capgemini, Siemens ou Ikea se sont aussi engagées à passer à des flottes zéro émission.

Global et non contraignant

Du côté des pouvoirs publics, vingt-quatre pays ont signé, de l'Inde aux Pays-Bas, du Mexique à la Pologne. L'Union européenne n'est pas de la partie, alors que ses États membres doivent toujours statuer sur la proposition de la Commission européenne: en juillet, elle a proposé d'interdire la vente de nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2035.

80% Les véhicules zéro émission propulsés par des sources renouvelables peuvent réduire de 80% les émissions d'un véhicule sur l'ensemble de son cycle de vie

Des régions comme la Californie, la Catalogne et le Québec, et des villes comme New York, Buenos Aires ou Lagos, ont également signé l'appel. Aucun pouvoir public belge ne s'est joint, à ce stade, à cette déclaration, qui n'est pas légalement contraignante et est "centrée sur un niveau global".

Le transport représente 24% des émissions mondiales anthropiques. Selon l'International Council on Clean Transportation, une organisation sans but lucratif, les véhicules zéro émission propulsés par des sources renouvelables peuvent réduire de 80% les émissions d'un véhicule sur l'ensemble de son cycle de vie. Avec le mix énergétique actuel, la réduction d'émissions est de l'ordre de 50% par rapport à un véhicule conventionnel.