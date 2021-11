Après les grandes déclarations, la COP26 marque le pas

Le soufflé retombe à Glasgow, après les impulsions de ces derniers jours. Les négociations s'annoncent encore longues.

Une fine pluie s’est abattue sur Glasgow jeudi soir, comme pour doucher les espoirs que la COP26 se termine avant le weekend – comme la présidence britannique l'avait planifié. Vu le peu d’avancées enregistrées, nombre de délégués se préparaient à jouer les prolongations, tandis que les positions se crispaient.

Ces derniers jours de la conférence auront pourtant été marqués par des signaux encourageants pour l’ambition en termes d'atténuation du réchauffement climatique. Mercredi, la présidence avait issu un premier brouillon de déclaration finale, exhortant les pays à accélérer la sortie du charbon et des subsides aux énergies fossiles. C'était la première fois qu'une telle demande apparaissait explicitement dans un texte de la COP, et la bataille pour la maintenir s'annonce difficile, alors que le texte doit être adopté par consensus.

Un espace préservé

Pendant qu'en coulisses les négociateurs sous-pesaient chaque virgule des projets de textes qui doivent composer la contribution de la COP26 à la marche mondiale vers la décarbonation, des responsables sont succédé sous les projecteurs pour faire des annonces qui non seulement façonnent l'atmosphère de la conférence, mais parfois aussi la dynamique géopolitique pour les années qui viennent.

C'est certainement le cas de la déclaration jointe sino-américaine de Glasgow, présentée mercredi soir par les négociateurs en chef chinois et américain, Xie Zenhua et John Kerry, tous deux vétérans de l’Accord de Paris. Au terme de mois de négociations, "les deux plus grandes économies au monde sont d'accord pour travailler ensemble pour augmenter l'ambition climatique dans cette décennie décisive", a résumé l'Américain.

"Le climat va rester un espace préservé de coopération entre Chine et États-Unis, et ça ouvre de l'espace politique pour la conclusion d'un accord." Lola Vallejo Directrice Climat, IDDRI

Si le texte ne marque pas d'avancée majeure sur le fond de la part des deux premiers pollueurs mondiaux, il marque un tournant géopolitique. "Ça montre que la défiance entre les deux puissances ne va pas bloquer" la recherche d'un accord à Glasgow, souligne Lola Vallejo, directrice du programme climat à l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). Et cela rassure sur le fait que l'absence du président chinois Xi Jinping à la conférence n'est pas un signal de crispation. "Le climat va rester un espace préservé de coopération entre Chine et États-Unis, et ça ouvre de l'espace politique pour la conclusion d'un accord" à Glasgow, poursuit-elle.

Initiatives impressionnistes

La journée de jeudi aura pour sa part été marquée par le lancement d'une nouvelle initiative pour l'ambition en termes de réduction des émissions: la "Boga", pour Beyond Oil and Gas Alliance. Lancée par le Costa Rica et le Danemark, elle demande de fixer une date pour l’arrêt complet des extractions d’hydrocarbures. L'alliance comptait onze signataires jeudi, dont la France, l'Irlande et la Suède, mais pas le Royaume-Uni, organisateur de la COP26.

Elle fait suite à une succession d'initiatives cosignées par un nombre variable d'États, voire d'entreprises. Après celles visant à réduire le méthane ou arrêter la déforestation d'ici à la fin de la décennie, un groupe de décideurs s'est engagé mercredi à mettre fin à la vente de véhicules thermiques à partir de 2040 à l'échelle mondiale (et avant 2035 dans les "principaux marchés"). Une initiative saluée, mais dont l'assise est ici encore très limitée: les grands émetteurs – de la Chine aux États-Unis en passant par l'Allemagne ou la France – n'y ont pas souscrit.

À Glasgow, c'est ainsi, par touches successives, que se peint le tableau de l'ambition – impressionniste à défaut d'être impressionnant.