Ce qu'il faut retenir à ce stade de la COP26

Alors que les manifestations appelant à plus de courage dans la lutte contre le changement climatique se sont multipliées à Glasgow, où se tient la COP26, et dans d'autres grandes villes, qu'en est-il finalement, sept jours après son lancement?

Sur le plan international

Plus de 80 pays ont rejoint le pacte "Global Methane Pledge" , une démarche menée par les États-Unis et l'Union européenne visant à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici à 2030 par rapport à leurs niveaux de 2020. Annoncé en septembre, il compte désormais la moitié des 30 principaux émetteurs de méthane parmi ses signataires.

Plus de 100 pays , dont le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo (RDC), se sont engagés à enrayer la déforestation d'ici 2030. La forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne au Brésil ou encore la forêt tropicale du bassin du Congo sont concernées. Parmi les signataires figurent aussi la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Australie, la France et la Belgique .

Septante-sept pays se sont engagés à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon et à ne plus construire de nouvelles centrales. Une belle avancée quand on sait que le charbon est le combustible le plus polluant et que les gaz à effets de serre qu'il produit sont le principal facteur du changement climatique.