Climat: un étrange quiproquo et une négociation à l'étouffée

La négociation sur le partage de l'effort climatique de la Belgique est très mal emmanchée. Va-t-on seulement négocier un accord à Glasgow?

C’est une petite musique qui se joue en sourdine, en Flandre : du "off" qui surgit ci et là dans la presse. Lundi, nos confrères du "Tijd" indiquaient que le gouvernement de la place des Martyrs considère pouvoir s’octroyer des objectifs de réduction d’émissions au rabais, dès lors que les autres régions en font plus, et notamment que la Wallonie vise -55% pour 2030. Au cabinet de la ministre flamande du Climat, Zuhal Demir (N-VA), on ne confirme pas, on n’infirme pas. Une semaine plus tôt, c’était dans le "Belang van Limburg" qu’on lisait que, vu les objectifs que s'est donnés le Sud du pays, la Flandre pouvait se contenter de réduire ses émissions de 39% pour la fin de la décennie si la Belgique doit atteindre une réduction de 47% comme le demande la Commission européenne.

Responsabilité financière

Le raisonnement repose sur un malentendu grossier – le sempiternel mélange des pommes et des poires. Les 55% de réduction que la Wallonie s'engage à faire d’ici 2030 par rapport à 1990, comprennent à la fois les émissions industrielles (régies par le système européen d’échanges de quotas, les "ETS") et les autres (bâtiments, transports, agriculture). Sans s'être encore engagé, on estime à Namur que ces dernières devront être réduites d’environ 47% par rapport, cette fois, à 2005. Ni moins, ni plus que ce que demande la Commission.

"À moins que la Flandre veuille financer les politiques de réduction d’émissions de gaz à effet de serre en Wallonie et à Bruxelles?" Une source proche du dossier

À Bruxelles, on suit la même logique. La Région s'était engagée à réduire ses émissions (non-ETS) de 40% par rapport à 2005. Elle devrait relever le curseur à -45% environ. Les mesures prises par le Fédéral découleront sur la comptabilisation régionale et devraient fournir le rab nécessaire pour atteindre l'objectif européen. Bref: "On doit tous rehausser nos ambitions pour atteindre -47%", indique un proche du dossier qui s’exprime à condition de ne pas être nommé. "À moins que la Flandre veuille financer les politiques de réduction d’émissions de gaz à effet de serre en Wallonie et à Bruxelles?"

À Glasgow, les entités menaient des discussions techniques lundi dans lesquelles la discussion portait sur la question de la responsabilité financière, indique-t-on dans un autre cabinet: "Comme il y a une déclaration de la Flandre de faire 40%, il faut trouver des solutions équitables."

Propositions "intactes"

La négociation pour un accord politique sur le partage de l’effort entre entités peut-elle aboutir à la COP26? Ça relèverait du miracle. Au-delà du symbole, rien ne pousse les entités à trouver un accord à Glasgow, c'est-à-dire avant la décision sur la prolongation ou non des réacteurs nucléaires, au cœur des tensions entre les gouvernements fédéral et flamand.

Comment en outre s'accorder sur le partage d'un effort à fournir quand une des parties le contestent? Samedi dernier, Zuhal Demir a demandé que l'Union européenne revoie au rabais l'objectif de 47% de réduction que la Commission propose pour la Belgique. "C’est singulier comme demande de la part d’une des régions les plus prospères d’Europe, alors que toutes les régions limitrophes font plus", déplore un négociateur belge. L'exécutif européen a fait savoir lundi qu'il fera tout pour que ses propositions "ressortent intactes du processus législatif".

"C’est singulier comme demande de la part d’une des régions les plus prospères d’Europe, alors que toutes les régions limitrophes font plus." Un négociateur belge

La ventilation de l’objectif européen devrait être fixée dans le marbre l’an prochain, et la Belgique ne devra fournir une première version de son nouveau plan national énergie-climat (PNEC) qu'en 2023. Les ministres belges du Climat doivent se réunir ce mardi à Glasgow. Zuhal Demir y participera par visioconférence pour cause de contamination au Covid-19 de deux des membres de son cabinet.