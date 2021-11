COP26: Boris Johnson se félicite, mais appelle à plus d'ambition

Après une semaine de COP26, durant laquelle des mesures concrètes ont été annoncées, le bilan est mitigé entre félicitations et envie d'aller plus loin.

Mais selon les observateurs, il y a un gouffre entre ces proclamations et les réductions d'émissions à atteindre pour tenir les objectifs de l'accord de Paris : maintenir la hausse des températures par rapport à l'ère pré-industrielle sous la barre de +2°C, si possible 1,5°C.

Mais dans cette conférence onusienne, les organisateurs britanniques ont leur propre programme, résumé par le Premier ministre Boris Johnson: "Charbon, voitures, cash et arbres". Soit éliminer progressivement les carburants polluants et les véhicules à combustion thermique, mobiliser l'argent pour aider le monde à décarboner et protéger les forêts.