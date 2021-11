Frans Timmermans: "Nous disons au monde de mettre un prix au carbone"...

La conférence de Glasgow a plutôt bien commencé, selon le vice-président de la Commission européenne, qui espère une nouvelle avancée de la Chine.

Non, Frans Timmermans ne blâme pas les dirigeants politiques qui ont choisi la facilité en se rendant à Glasgow par les airs. La présidente de la Commission européenne elle-même est attaquée pour déficit d'exemplarité depuis que ses voyages en jet privé ont été mis en lumière en ce début de COP26 par la presse britannique.

Le "Monsieur Climat" de l'exécutif européen ne veut donc pas ajouter sa voix à ce concert de remontrances, mais n'en souligne pas moins que c'est en train qu'il se rendra à la Conférence des parties, dimanche - "Je trouve indéfendable le fait qu’il n’y ait pas de taxe sur le kérosène", s'enflamme-t-il quand on aborde le sujet. "Je trouve insupportable que nous ayons cinq - cinq ! - vols quotidiens entre Amsterdam et Bruxelles, alors que nous avons une excellente liaison rapide en train", abonde-t-il, prévenant que si le secteur ne bouge pas, la Commission sortira la plume pour légiférer. Nous sommes au 11e étage du Berlaymont, où le premier vice-président de la Commission nous accueille pour une interview collective, avec cinq autres journaux européens.

Quel bilan faites-vous du Sommet des dirigeants en ce début de COP26 ?

Je suis assez agréablement surpris par les deux journées des dirigeants à Glasgow. Nous avons maintenant leurs déclarations, leurs annonces, nous pouvons les utiliser très utilement dans les négociations pour avoir des résultats plus concrets dans les semaines qui viennent. On a des engagements très encourageants, dont celui de l’Inde: des quantités énormes d’énergies renouvelables vont être déployées, ce qui a un impact majeur sur la transition mondiale.

La Chine, premier émetteur mondial, n’était pas représentée par son président… Pourquoi semble-t-il si difficile de l'avoir à bord en ce moment ?

J’ai eu une très longue rencontre avec le négociateur en chef de la Chine, M. Xie Zhenhua, la semaine dernière. Ça m'a donné des raisons d’être optimiste sur ce qu’on peut encore réaliser dans les deux semaines.

Bien sûr, ça aurait été un signal plus clair si le président Xi Jinping avait été présent, mais je ne tirerais pas de son absence la conclusion que la Chine n’a pas l’intention de faire des avancées significatives à Glasgow. Ils sont bien plus positifs sur le charbon que je ne l'avais anticipé. Ils sont ambitieux sur la transition vers les énergies renouvelables. Mais nous avons besoin de savoir quand ils vont commencer à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils ont dit "avant 2030", mais 2029 ou 2025 fait une différence considérable!

Qu'espérez-vous encore de la COP26?

Juste avant la conférence, les engagements des nations menaient à un réchauffement de 2,7°C. J'aimerais qu'à la fin de la COP26, on soit en mesure de dire: nous sommes dans le territoire de l'Accord de Paris, on peut rester bien en dessous de 2°C et on a encore une chance d'atteindre 1,5°C.

Et concernant l'écart de financement pour les pays en développement, qui attendaient 100 milliards de dollars par an à partir de 2020?

C'est une question de crédibilité, c'est une promesse qui n'a pas encore été tenue. Selon les calculs de l'OCDE, on atteindra les 100 milliards en 2023. Dans les jours qui viennent, à nous de trouver des moyens de dire que nous allons y parvenir l'an prochain. Ensuite, il faut parler de la manière dont on utilise cet argent. Les financements privés se dirigent en particulier vers les projets de réduction d'émissions. Donc, il y a une plus grande responsabilité des pouvoirs publics sur les mesures d'adaptation.

L’Europe plaide à la COP pour créer un marché mondial du carbone: à quel point comptez-vous dessus pour mobiliser les investissements verts?

Si vous voulez décarboner, vous devez mettre un prix sur le carbone. Il y a différents moyens de le faire. Dans l’industrie, on a choisi de le faire à travers un système de marché. Ça a fonctionné pour nous, et nous pensons que ça peut aussi marcher pour réduire les émissions du transport et augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments. Donc nous disons au monde: si vous voulez décarboner, mettez un prix au carbone.

Nos travaux pour la création de "Fit for 55" (la feuille de route pour atteindre 55% de réduction d'émissions en 2030, NDLR) nous ont appris que s'il est facile de déclarer la neutralité carbone pour la moitié du siècle, il est beaucoup plus difficile de cartographier la manière dont on va y arriver. Et que si on veut y arriver, il faut mettre un prix au carbone. Ce qui, au passage, relativise la nécessité d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM).

Vous misez sur le marché, mais cela suffira-t-il? Ou après le plan de relance européen, l'Europe doit-elle lancer de nouveaux plans d’investissements publics?

La transition doit se faire à un rythme sans précédent, les investissements doivent arriver rapidement. Je pense donc que l’argent public va aussi être nécessaire.

Et il faut regarder – nous le faisons – ce que ça signifie pour nos règles sur les aides d’État et la concurrence. Et nous devons regarder les règles qui régissent l’union économique et monétaire: sont-elles toujours adaptées alors que nous avons besoin d’investissements considérables et rapides? C’est la contribution que la Commission peut donner au débat sur la manière dont la prochaine architecture devrait être conçue. Nous devons créer les meilleures conditions possible pour que les investissements publics et privés arrivent rapidement au bon endroit.

Le nucléaire a le vent en poupe dans plusieurs États membres: comment recevez-vous cet élan?

On sait tous que l’énergie nucléaire a l’avantage considérable de ne pas émettre de carbone, mais on sait aussi qu’elle a des désavantages : la question des déchets, du risque, et du coût, qui est considérable.

En particulier quand on tient compte du fait que les énergies renouvelables sont de moins en moins chères, alors que l’énergie nucléaire va probablement devenir un peu plus onéreuse. Nous soutiendrons tout État membre qui décide de choisir le nucléaire, c’est notre tâche. J’espère seulement que les gens vont prendre des décisions rationnelles. Faites le calcul! C’est mon espoir.

La Commission doit préciser sa position sur la taxonomie qui définit les investissements qui pourront être catégorisés comme "verts". Selon une fuite de presse, le nucléaire et le gaz sont dans le projet: y resteront-ils?

On n’a pas encore pris de décision, on va le faire d'ici à quelques semaines. Le nucléaire n’est en aucun cas vert dans le sens où il serait durable: il y a un carburant nécessaire et des déchets. Le principe de l’énergie verte, c’est qu’elle n’a pas besoin de carburant et ne produit pas de déchets. Quant au gaz naturel, votre pays est un bon exemple: si vous voulez les énergies renouvelables, dans la transition vous pouvez avoir besoin de gaz naturel. Vous devez définir son importance comme équipement de transition, et vous devez aussi éviter de vous enfermer éternellement dans le gaz naturel.

La crise des prix de l’énergie a-t-elle une incidence sur la volonté d’avancer sur le pacte vert européen?

En politique, il y a toujours un risque que sur la base d’une crise temporaire on prenne des décisions qui ont des conséquences indésirables à long terme. C’est pourquoi j’applaudis la prudence avec laquelle le Conseil européen approche cette question. Dont l'essence reste: plus vite vous faites votre transition vers les énergies renouvelables, plus tôt vous limitez les conséquences des prix élevés du gaz. Donc accélérer cette transition est la meilleure réponse politique qui soit. Vous me demandez si le Pacte vert est en danger? Je ne crois pas. Il va assurément continuer d’être mis à l’épreuve dans les trente années qui viennent, c’est logique. Mais je pense que nous avons un dossier solide et beaucoup de soutien.

Le gouvernement polonais affirme que retenir les fonds européens – au nom du respect de l’État de droit – met en péril la réalisation des objectifs climatiques européens. Qu’en dites-vous?

Tout ce que je peux en dire, c'est que le plus grand bénéficiaire du paquet "Fit for 55" est la Pologne.

S'y opposer, ce serait pour eux se tirer une balle dans le pied avec un fusil à double canon. Ça les aide à faire leur transition vers le nouveau monde, avec un énorme élément de solidarité qui bénéficie aux pays hautement dépendants du charbon. Je sais qu'il y a encore dans des États membres des oppositions idéologiques à l'idée d'une transition, mais la raison économique est claire.