Le vrai du faux: Glasgow mène-t-il à +1,8°C ou +2,4°C ?

Champagne? Les engagements pris jusqu'ici par les États permettraient de rester "dans la fourchette" de Paris, estimait la semaine dernière l'Agence internationale de l'Énergie (AIE). L'Accord de 2015 prévoit de limiter le réchauffement nettement en dessous de 2°C, or, selon l'AIE, la somme des objectifs nationaux annoncés permettrait de limiter le réchauffement à 1,8°C. "C'est la première fois que les gouvernements ont présenté des objectifs suffisamment ambitieux pour maintenir le réchauffement global sous 2°C", se félicitait le directeur général de l'agence, Fatih Birol.

"Une large majorité des actions et objectifs pour 2030 ne sont pas cohérents avec les objectifs zéro émission nettes."

Le Climate Action Tracker (CAT), organisation scientifique sans but lucratif dont l'analyse sur le sujet est très suivie, ne conteste pas le calcul (1,8°C correspond à son propre "scénario optimiste"), mais met en avant un autre chiffre. Les réductions d'émissions annoncées par les nations pour 2030 mettent le monde sur les rails d'un réchauffement de +2,4°C en 2100 .

"Déficit de crédibilité"

Quand le CAT se concentre sur les objectifs concrets pour les huit années qui viennent, l'AIE fait confiance aux promesses de long terme: plus de 140 gouvernements ont annoncé une date pour la neutralité carbone de leur pays. Mais "une large majorité des actions et objectifs pour 2030 ne sont pas cohérents avec les objectifs zéro émission nette", souligne le patron de Climate Analytics, Bill Hare, qui participe à l'élaboration du CAT. Vu l'écart entre les objectifs de long terme et les actions mises en place, "Glasgow a un grave déficit de crédibilité".