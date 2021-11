Les ministres du climat jettent l'éponge, pas d'accord belge à la COP26

La réunion des quatre ministres du Climat, prévue initialement ce mardi, a été annulée. Vu l'ampleur des écarts entre leurs positions respectives, un accord n'est pas possible cette semaine.

Le ministre wallon Philippe Henry (Ecolo), qui préside la Commission nationale climat (CNC), a annulé le rendez-vous: "Il n'est pas possible d'avoir un accord cette semaine", indique-t-il lors d'un briefing improvisé dans un café du centre de conférences écossais. " Le nombre de questions ouvertes est en effet trop important ", constate-t-il.

Pas de méthodologie commune

D'abord, "la Belgique doit confirmer son engagement à réaliser les 47%" de réduction d'émissions" que lui demande la Commission. Or, la Flandre remet ouvertement en cause cet objectif – la position belge doit donc être clarifiée.

Ensuite, la Flandre considère qu'il ne lui est pas possible d'aller au-delà d'une réduction de 40% de ses émissions pour les secteurs non industriels. La Wallonie et Bruxelles doivent encore préciser leur objectif, mais s'inscrivent dans la logique de l'objectif européen, qui impliquerait une réduction d'environ 47% chacune, en comptant les effets sur leur territoire des mesures prises par le gouvernement fédéral.