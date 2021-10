Peter Wittoeck: "Négocier sur le climat est un sport d’endurance"

Peter Wittoeck sera la voix de la Belgique lors du sommet de Glasgow sur le climat. "Le processus est long et complexe, mais il n’y a pas d’alternative. Et c’est payant !".

Il nous assure que son vélo n’est pas une déclaration politique, mais Peter Wittoeck arrive au Pain Quotidien à Overijse en vélo-cargo électrique, avec lequel il vient de déposer ses enfants au centre Natuurtalent, où ils passeront la journée à jouer et à apprendre en plein air. Ce week-end également, il se rendra à Glasgow en train, via Londres, avec la délégation belge qu’il dirigera pendant les deux semaines que durera la COP 26.

Cette énième COP – "Conference of the Parties", le nom officiel des négociations annuelles sur le climat – fait partie de la longue série de sommets auxquels ce haut fonctionnaire de 55 ans a participé. "J’ai participé à ma première conférence en 1998, l’année après Kyoto. Il était aussi prévu que je me rende au Japon, mais le budget pour les missions était épuisé."

À cette époque, le climat n’était pas encore prioritaire au sein de l’administration et Wittoeck était notre seul fonctionnaire à s’occuper à temps plein du climat. Aujourd’hui, les choses ont bien changé: la délégation qui se rendra à Glasglow compte "plusieurs dizaines de personnes". Dans un esprit de transparence, la Belgique a pour habitude de faire venir des représentants de nombreuses associations, d’ONG environnementales aux mouvements Nord-Sud, en passant par les organisations patronales, les syndicats et de jeunes militants pour le climat. "Ces représentants sont le reflet du changement sociétal systémique par lequel nous devons passer." La Belgique dispose également de son propre hub, surnommé "Le kot/het kot".

Idéalement, Peter Wittoeck aurait dû se préparer comme un marathonien, car le sommet promet d’être une fois de plus une guerre d’usure.

Idéalement, Wittoeck aurait dû se préparer comme un marathonien, car le sommet promet d’être une fois de plus une guerre d’usure. Mais avec deux enfants, il n’était pas réellement possible de prendre du repos. Les journées à Glasgow commencent traditionnellement par une réunion entre Belges aux alentours de 7 h, suivie par une réunion au niveau européen à 8 h 30, et ensuite par la partie officielle qui démarre à 10 h. Ces réunions se terminent normalement à 18 h, mais c’est rarement le cas et elles se prolongent souvent tard dans la nuit. "C’est vraiment un sport d’endurance."

Manque d'ambition?

En outre, la pression est souvent très forte à cause des projecteurs braqués en permanence sur le sommet. Une fois encore, à la veille de cette grand-messe, toutes sortes de signaux d’alarme sont lancés sur un supposé manque d’ambition pour faire du sommet un succès. Wittoeck reste malgré tout optimiste.

L’Arabie Saoudite, qui fut pendant des années le fauteur de troubles dans les négociations, et qui a également promis d’être neutre en carbone d’ici 2060." Peter Wittoeck

"Vous pouvez les appeler des cris de détresse ou des appels urgents aux pays qui ne disposent pas encore d’une nouvelle NDC (Nationally Determined Contribution, NDLR), en d’autres termes, la liste des efforts qui seront consentis par les pays. Prenez la Chine. L’an dernier, Xi Jinping a déclaré que son pays souhaitait atteindre la neutralité carbone avant 2060 et que ses émissions atteindraient leur maximum en 2030. Ces intentions n’ont pas encore été inscrites dans un NDC, mais j’ai entendu dire la semaine dernière que la Chine y travaillait réellement. Ou encore l’Arabie Saoudite, qui fut pendant des années le fauteur de troubles dans les négociations, et qui a également promis d’être neutre en carbone d’ici 2060."

"Mais je ne veux pas être naïf. Il est clair qu’après ce sommet, il restera du pain sur la planche. Mais nous devons maintenir la pression. La transition est en marche. Nous disposons aujourd’hui de la loi européenne sur le climat, et les États-Unis de Biden se montrent ambitieux. Le monde réel et économique n’est pas non plus en reste. Est-ce grâce à l’accord de Paris de 2015 ou est-ce devenu possible parce que la transition a commencé? Je n’en sais rien. Quoi qu’il en soit, un changement est en train de s’opérer. Le prix des énergies renouvelables est concurrentiel et les voitures électriques sont de plus en plus abordables. Nous devons maintenir ce momentum et les négociations de Glasgow ont un rôle important à jouer."

Lire aussi Il reste huit ans pour diviser les émissions de gaz à effet de serre par deux

Marchands de tapis

Notre petit déjeuner arrive. Wittoeck raconte à quoi ressemblent ces négociations. Des dizaines de points, représentant des centaines de documents, sont traités en parallèle.

Vue en plein écran Il ne manquera pas de pain sur la planche à Glasgow.

"Pendant la première semaine du sommet, nous tentons de trouver un consensus sur un maximum de textes. À partir de là, nous devons cristalliser les points de blocage politique que les ministres pourront, du moins nous l’espérons, trancher à leur arrivée la seconde semaine."

Concrètement, des accords doivent encore être conclus sur la mise en œuvre de décisions prises à Paris. Un point très difficile concerne le marché du carbone, qui représente un nœud gordien depuis des années. "C’est un problème de comptabilité, mais avec des conséquences importantes pour le climat. Par exemple, certains pays proposent de compter deux fois certaines réductions d’émissions. C’est inacceptable."

Et bien sûr, il y a les négociations de marchands de tapis.

"Comment discuter de manière constructive alors que les objectifs précédents n’ont pas été atteints? Cela devient très difficile." Peter Wittoeck

"L’objectif était que d’ici à 2020, les pays riches mobilisent chaque année 100 milliards de dollars en faveur des pays en développement, mais d’après la dernière analyse, il manque encore 20 milliards de dollars. À Glasgow, nous devons trouver de nouvelles dispositions financières pour 2025. Mais comment discuter de manière constructive alors que les objectifs précédents n’ont pas été atteints ? Cela devient très difficile."

Pays riches contre les autres

Durant les pourparlers entre les 196 pays, les pays riches font souvent bloc contre les pays en développement, associés dans le G77. Il s’agit d’un groupe très hétérogène où l’on trouve aussi bien les riches pays pétroliers que les pays les plus pauvres, mais aussi des économies en croissance comme la Chine. Les pays africains forment un groupe à part, ainsi que les petits pays insulaires. Les pays arabes sont mus par des intérêts pétroliers. Les quatre "tigres" – Chine, Inde, Brésil et Afrique du Sud – forment également un groupe. Et en Amérique du Sud, on trouve un bloc de républiques de gauche et un autre qui regroupe des nations plus libérales.

Notre pays montre assez souvent son plus mauvais côté sur la scène climatique internationale.

Et puis il y a la Belgique. En raison de querelles internes sur les efforts que chaque région devra fournir, notre pays montre assez souvent son plus mauvais côté sur la scène climatique internationale. Cette fois encore, l’unanimité ne sera pas au rendez-vous au début du sommet. "Je ne peux pas dire grand-chose sur ce sujet. Nous verrons bien. Tout cela est très politique." Lors des précédents sommets, cela s’est déjà traduit par des petites "distinctions honorifiques" d’ONG telles que "fossile du jour", et dans ce cas, c’est Wittoeck qui prend les coups en tant que représentant de notre pays. "C’est… inconfortable, c’est vrai. Mais une fois sur place, nous formons une seule et même équipe belge. Les tensions disparaissent."

La Belgique suivra l'UE

"Au sein de l’Europe, la Belgique ne fait plus partie des pays les plus progressistes. C’est dommage."

"Nous sommes moins ambitieux. C’est la conséquence directe de nos dissensions internes." Peter Wittoeck

"Notre pays est en fait plutôt isolé au sein de l’Europe. C’est là que notre crédibilité en tant qu’interlocuteur souffre réellement. Nous avons des intérêts communs avec les autres riches États membres, mais nous sommes moins ambitieux. C’est la conséquence directe de nos dissensions internes."

Ses collègues d’autres pays le rappellent-ils à l’ordre? "Pas directement. Finalement, nous discutons surtout de l’ordre du jour. Et nous savons que l’Europe entraînera la Belgique et l’obligera à suivre. L’Union européenne parle d’une seule voix. Donc, ce que la Belgique propose ne fait pas grande différence."

"La réduction d’au moins 55% des émissions est juridiquement contraignante et devra être respectée." Peter Wittoeck

"Nous sommes liés par les engagements européens qui sont coulés dans la loi climatique votée l’été dernier. La réduction d’au moins 55% des émissions est juridiquement contraignante et devra être respectée. La répartition de ces efforts entre les pays et les régions – en Belgique et au sein de l’Europe – n’est pas encore décidée. Les discussions sont en cours. Mais les engagements devront être respectés, nous n’y échapperons pas."

Lire aussi L’État doit pouvoir prouver son engagement pour le climat

Engagement sociétal

Wittoeck a passé une partie de son enfance en Allemagne, où son père était militaire.

"J’étais à deux doigts de devenir contrôleur qualité dans une sucrerie. Je suis content que ça ne se soit pas passé comme cela."

"Nous habitions au milieu des bois, à proximité de la frontière entre l’Est et l’Ouest." C’est là qu’est né son intérêt pour l’environnement. Il a ensuite déménagé à Bruges. Il a suivi des études d’ingénieur industriel en biotechnologie à Gand ainsi qu’une formation en assainissement de l’environnement, mais il n’a jamais exercé son métier d’ingénieur, car il a rejoint les services publics. "Nous étions au début des années 1990. Le marché du travail n’était pas facile. J’étais à deux doigts de devenir contrôleur qualité dans une sucrerie. Je suis content que ça ne se soit pas passé comme cela. Je voulais surtout exercer un métier qui ait un sens au niveau sociétal."

"On ne peut pas parler de solidarité internationale pour sauver le monde. Il ne s’agit pas d’un festival." Peter Wittoeck

Il ne se considère pas comme optimiste ou patient, ce qui n’est pas idéal pour participer à des négociations qui durent déjà depuis 30 ans. "Cela ne correspond pas vraiment à mon tempérament. En réalité, ces sommets de deux semaines ne sont pas ma tasse de thé. Toutes ces délégations viennent pour négocier, sur le fil du rasoir, souvent durement, avec leurs intérêts nationaux en tête. On ne peut pas parler de solidarité internationale pour sauver le monde. Il ne s’agit pas d’un festival."

Mais Wittoeck continue à défendre ce processus difficile. "Nous n’avons pas d’alternative. Les négociations ne se limitent pas à décider du pourcentage de réduction des émissions que chaque pays consentira, mais aussi de l’aide que recevront les pays les plus pauvres pour prendre le train du développement. Le multilatéralisme n’est pas un système lent et bureaucratique, mais un concept démocratique où l’on fait en sorte que les plus faibles et les plus petits ne soient pas laissés de côté. Et que les pays les plus riches et les plus puissants ne soient pas les seuls à décider. En fin de compte, c’est aussi la raison d’être des Nations Unies."

"Il n’existe pas de formule magique pour négocier. La seule solution consiste à travailler sans relâche et à discuter, discuter, discuter avec tout le monde." Peter Wittoeck

En définitive, il s’agit aussi de personnes et de relations humaines. Les émotions sont parfois vives et certains egos se mettent en travers du chemin. Wittoeck se souvient d’un moment mémorable, en 2010, lorsque la Belgique présidait l’UE et représentait le bloc européen. À la fin de ce sommet, dans la ville mexicaine de Cancún, seule la Bolivie continuait à résister sous la pression d’une salle comble. "Toute la salle applaudissait encore et encore à chaque appel à approuver l’accord, mais un seul homme s’est levé. Très courageusement." Finalement, cela s’est arrangé et le sommet s’est terminé par une modeste fête belge sur la plage. "Il n’existe pas de formule magique pour négocier. La seule solution consiste à travailler sans relâche et à discuter, discuter, discuter avec tout le monde. Faire en sorte que personne n’ait une excuse pour vous reprocher son ‘exclusion’."