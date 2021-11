Enjeux, scénarios, état du climat... Tout savoir sur la COP26

Plus de 120 chefs d'États et de gouvernement ont participé au lancement de la conférence climatique de Glasgow (COP26) , un marathon de deux semaines de négociations qui s'ouvrait ce dimanche.

La réunion annuelle des parties à la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques concentre d'autant plus d’attentes qu’elle intervient après une série de conférences sans résultat probant, et après une année blanche - la COP26 initialement prévue en 2020 ayant été reportée pour cause de Covid-19.