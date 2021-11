Un accord à la COP26 pour enrayer la déforestation d'ici 2030

Plus de cent pays abritant l'essentiel des forêts mondiales s'engagent à lutter contre la déforestation avec un plan à 19 milliards de dollars.

Plus de cent pays, dont le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo (RDC), s'engagent à enrayer la déforestation d'ici 2030, dans le cadre de la COP26 .

La forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne au Brésil ou encore la forêt tropicale du bassin du Congo sont donc concernées. Parmi les signataires figurent aussi la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Australie, la France et la Belgique .

D'après le document, diffusé par les services du Premier ministre britannique Boris Johnson, l'engagement pris concerne plus de 13 millions de kilomètres carrés de forêts .

Soutien public-privé

Plus de 19 milliards de dollars (16,5 milliards d'euros) provenant de fonds publics et privés soutiendront ce plan qui devrait permettre de restaurer les terres dégradées, lutter contre les incendies et soutenir les communautés autochtones.