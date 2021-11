Un accord sur la sortie du charbon à la COP26

Un accord devrait être signé dans la journée, dans le cadre de la COP26, pour mettre un terme aux investissements dans toute nouvelle centrale à charbon.

La Pologne, le Vietnam, le Chili et d'autres pays s'engageront ce jeudi, dans le cadre de la COP26, à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon et à ne plus construire de nouvelles centrales. Selon cet accord, 190 pays devraient cesser d'utiliser ce combustible.

Les nouveaux projets de centrales à charbon ont diminué ces dernières années, mais des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam ou l'Indonésie prévoient encore la construction de nouveaux complexes de production. Et Pékin vient d'augmenter de plus d'un million de tonnes sa production quotidienne de charbon dans un contexte de pénurie d'électricité...

Essentiel pour atteindre les objectifs

Le charbon est le combustible le plus polluant et les gaz à effets de serre qu'il produit sont le principal facteur du changement climatique.

Or, le charbon est le combustible le plus polluant et les gaz à effets de serre qu'il produit sont le principal facteur du changement climatique. L'arrêt du recours au charbon est vital pour atteindre les objectifs climatiques fixés au niveau mondial.

Les signataires de l'accord de la COP26 s'engageraient donc à ne pas investir dans de nouvelles centrales à charbon dans leurs pays ou à l'étranger, et à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon dans les années 2030 pour les pays les plus riches, et dans les années 2040 pour les pays plus pauvres.

37% Le charbon représentait encore environ 37% de la production d'électricité mondiale en 2019.

En 2019, le charbon représentait encore environ 37% de la production d'électricité mondiale. C'est aussi un combustible bon marché et produit localement pour les pays qui en dépendent pour leur production d'électricité comme l'Afrique du Sud, la Pologne ou l'Inde.