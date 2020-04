10% des grandes entreprises licencient ou envisagent de le faire

Le bureau-conseil Korn Ferry a mené l'enquête auprès des directions du personnel en Belgique et dans le monde: 10% des grands employeurs belges et 25% dans le monde répondent notamment à la crise en prévoyant de supprimer des emplois.

Les grandes entreprises disposent de plusieurs outils de base pour se prémunir des effets de la crise, certains positifs pour leur personnel, d'autres beaucoup moins. Le bureau Korn Ferry, connu comme chasseur de têtes mais aussi actif comme conseil en organisation et en politique de rémunération, a interrogé 4.000 directeurs des ressources humaines (DRH) à travers le monde pour voir quelles mesures ils préconisent. Il a aussi déployé l'étude à l'aune de la Belgique: il y a interrogé les responsables de 64 entreprises, privées et publiques, cotées et non cotées, mais majoritairement de grande taille: 90% emploient plus de 250 personnes.

5% des entreprises belges ont introduit une prime de risque pour leurs collaborateurs et 18% envisagent de le faire.

Côté face, 5% des entreprises belges ont introduit une prime de risque pour leurs collaborateurs et 18% envisagent de le faire. On retrouve des valeurs proches dans le volet mondial de l'étude: 6% en ont introduit et 15% considèrent la mesure.

Côté pile, 3% des Belges ont décidé des réductions de salaire et 9% y songent. Les "scores" mondiaux sont un peu plus lourds: 4% et 16% respectivement.

Congés ou chômage

L'écart entre les Belges et la moyenne mondiale s'accroît au chapitre des congés: 40% de nos entreprises encouragent leurs travailleurs à prendre des jours de congé, contre 54% au plan mondial. Inversement, 54% des Belges recourent ou pensent recourir au chômage temporaire, pour seulement 28% au niveau mondial, ce qui s'explique par les différences de régimes et de mesures d'un pays à l'autre.

"Grâce au chômage temporaire en Belgique, nos entreprises sont moins forcées de remercier des gens." Ralph Leyssens Senior client partner chez Korn Ferry

Plus surprenant, 5% des DRH belges interrogés signalent que leur entreprise a déjà licencié du personnel en raison de la crise, et 5% envisagent de le faire. Au plan mondial, 5% des entreprises ont déjà supprimé des emplois et 20% y songent. "Grâce au chômage temporaire en Belgique, nos entreprises sont moins forcées de remercier des gens", explique Ralph Leyssens, senior client partner chez Korn Ferry.

Salaires gelés

En Belgique comme dans le monde, les fonctions les plus menacées sont le "middle management" (les cadres) et les métiers en rapport direct avec les clients.