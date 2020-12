148.000 dossiers ouverts pour non-respect des règles sanitaires

Près de 148.000 dossiers d'infraction pour non respect des règles sanitaires ont été ouverts depuis la première mise en place des mesures en mars dernier.

Depuis mars, 147.969 dossiers ont été ouverts à l'encontre de personnes qui ne respectaient pas les règles sanitaires mises en place pour enrayer la propagation du coronavirus, selon les chiffres récoltés par les parquets du pays et diffusés par nos confrères de la VRT.

"Il s'agit de personnes qui crachaient ou qui ne respectaient pas le couvre-feu ou l'interdiction de rassemblement ", explique An Schoonjans, magistrate de presse au collège des procureurs généraux.

"Ceux qui refusent de payer leur amende sont convoqués devant le tribunal ", explique la magistrate bien que la plupart des contrevenants ont encore du temps pour payer leur amende. Aujourd'hui, 60% des cas ont pu être réglés à l'amiable et plus de la moitié des dossiers ont déjà été payés .

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, "près de 15.000 personnes ont été convoquées devant le tribunal et 8.000 jugements ont été prononcés". Concernant les affaires en cours, 63% d'entre elles ont déjà été "traitées par le parquet où le suspect a été cité à comparaître et renvoyé devant le tribunal", détaille encore An Schoonjans.