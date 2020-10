2.000 Belges peuvent s'inscrire aux essais de phase 3 pour trois vaccins anti-Covid

Les profils recherchés

Des personnes de toutes les tranches d'âge, à condition d'avoir plus de 18 ans, peuvent participer, en particulier les plus de 55 ans. La diversité et la proximité avec les chercheurs jouent un rôle majeur pour pouvoir prendre part à l'étude. Les participants ne peuvent, par contre, pas avoir déjà souffert de la maladie. Les femmes enceintes ne sont pas non plus éligibles.