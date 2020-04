"Fin de cette semaine, nous démarrons la prise de plus de 20.000 tests dans les maisons de repos de notre pays. Pour ce faire, nous travaillerons en étroite collaboration avec les différentes régions ", précise Phlippe De Backer. Ces tests doivent permettre d'identifier les maisons de repos où des mesures complémentaires s'imposent et de mieux identifier les besoins.

Trois types de tests

Précisons qu'il y a en réalité trois types de tests. Le premier, le plus fiable, et connu sous le nom de PCF. Il nécessite un certain nombre d'opérations en laboratoire qui peuvent prendre plusieurs jours. Il existe aussi un test antigène (appelé Rapid) qui donne des résultats dans l'heure mais ceux-ci sont moins fiables que ceux du PCF. Si un tel test s'avère positif, on est certain à 100% que le sujet testé est contaminé. Par contre, s'il est négatif, la certitude du contraire n'est pas au rendez-vous.