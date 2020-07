200 contaminations rapportées en 24 heures

Empêcher la seconde vague?

Face à ces augmentations, les appels à la prudence se succèdent, de la part des autorités politiques et des experts. Les mesures d'hygiène doivent être scrupuleusement respectées et la vigilance doit être extrême lors des rassemblements ou des réunions familiales, qui sont les circonstances dans lesquelles le virus se propage le plus. La distanciation sociale doit être appliquée et le masque doit être porté lorsque cela n'est pas possible et partout où c'est exigé (commerces, transports en commun...).