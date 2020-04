250 start-ups belges demandent une aide d'État

La crise frappe toutes les entreprises, surtout les plus petites et les plus jeunes. Les start-ups belges ont fait l’actualité depuis le début de la crise sanitaire en proposant leurs services gratuitement via la plateforme StartupsXCovid19 ou en mettant leur technologie et leur agilité au service du monde médical (Bingli, DNAlytics, Robovision, Savics, Andaman7, UgenTec,...).