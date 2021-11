3 millions d'euros pour les compteurs de CO2 dans les écoles francophones

3 millions d'euros sont prévus. Un budget provisionnel qui pourra donc évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins du terrain. La mesure concerne les écoles du fondamental (maternel et primaire) et du secondaire, mais aussi l'enseignement supérieur.

Un montant forfaitaire par école

Les modalités pratiques de la répartition de cette enveloppe doivent encore être définies. Mais on sait déjà que l'aide prévue prendra la forme d'un montant forfaitaire par détecteur acheté.

Autrement dit: chaque école recevra un certain budget par détecteur pour financer l'achat de détecteurs de CO2. Combien? Le gouvernement de la FWB est partie d'un prix moyen par détecteur de CO2 de 50€. Il a multiplié ce montant par 60.000, soit le nombre de locaux estimé (classes, mais aussi réfectoires, salles de gym et de profs...) qu'il faut équiper dans l'enseignement obligatoire, le supérieur et la promotion sociale. Résultat: 3 millions d'euros, le budget prévu.