300.000 Belges seulement sont immunisés contre le Covid-19

Cela semble très peu, mais au regard des chiffres de nos voisins, il n'y a guère de surprise: en France, une étude de l'institut Pasteur montre que 5,7 % des Français auront été infectés par le Covid-19 d’ici le 11 mai. Les chiffres en Europe se situent généralement entre 1 et 5%.

L'étude belge, dirigée par les professeurs d'épidémiologie Pierre Van Damme et Heidi Theeten, se base sur 3.686 échantillons de sang prélevés en Belgique pour des examens divers. Mais au laboratoire, le sang a aussi été testé pour les anticorps.

Quelle immunité collective?

Cette étude date d'il y a trois semaines. Peut-on espérer que depuis lors, cette "couverture" ait gagné du terrain? Non, pas vraiment , selon Emmanuel André, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. Oui, aujourd'hui, ce chiffre doit probablement être supérieur... "mais il ne faut pas s'attendre à des chiffres importants permettant de se reposer sur la notion d'immunité collective ." L'étude se poursuit et les prochains résultats montreront "quels effets les mesures strictes ont eus", a expliqué la professeure Heidi Theeten au Standaard. En effet, il faut jusqu'à deux semaines après l'infection pour mesurer de manière fiable les anticorps dans le sang du patient.

On estime qu'environ 70% d'une population doit avoir généré des anticorps pour aboutir au principe d'immunité de groupe, qui permet au virus de ne plus circuler puisqu'il ne trouve plus suffisamment d'organismes à "attaquer". C'est clair qu'on n'y est pas...