35.000 manifestants, signe d'une radicalisation face à la gestion du Covid

Anti-pass, anti-vax, anti-masques... Les revendications étaient multiples et parfois contradictoires, dans les rues de Bruxelles ce dimanche. Des vaccinés anti-CST défilaient dans un même élan aux côtés d'antivax masqués; des chantres des libertés battaient le pavé de concert avec des sympathisants d'extrême-droite; des vaccinés deux fois s'indignant à l'idée d'une troisième dose. Et une poignée de casseurs qui ont affronté les forces de l'ordre, faisant plusieurs blessés.

Plusieurs manifestations avaient déjà eu lieu dans les mois précédents . Mais elles n'avaient jamais rassemblé autant de monde . La crise sanitaire tire en longueur. Et la Belgique, malgré l'un des taux de vaccination les plus élevés d'Europe, doit à nouveau serrer la vis . Le Covid Safe Ticket a été étendu et renforcé. Le débat sur la vaccination obligatoire, même s'il est loin d'être tranché, est ouvert et l'exemple autrichien met du vent dans les voiles de ses partisans, autant qu'il renforce la détermination de ses opposants. Les fossés se creusent.

De là à voir l'émergence d'un mouvement politique structuré qui pourrait peser dans le débat politique? Une sorte de mouvement des gilets jaunes version crise sanitaire? "Je n'y crois pas, ce mouvement est appelé à s'évaporer très vite ", balaie Bruno Frère, maître de recherche au FNRS (ULiège), expert des mouvements sociaux. "Il y avait une dimension universaliste dans le mouvement des gilets jaunes, avec une volonté de gens des classes moyennes inférieures de défendre les conditions de vie de tous les précaires du monde". Une lutte au nom de l'intérêt collectif que le sociologue ne retrouve pas dans les revendications des anti-vax : "On est face à des réactions de type anarchiste individualiste, parce que leur contestation n'étend en rien la liberté d'autrui. C'est un repli sur soi, dans l'esprit du courant libertarien dont Trump était la quintessence, avec l'idée que 'ma liberté prévaut sur les libertés collectives' et que l'État a toujours tort, quoiqu'il fasse ." À ne pas mélanger, selon Bruno Frère, avec les personnes opposées au CST – qui pose, pour sa part, la question des libertés collectives.

"Un processus purement émotionnel"

Des anti-vax de plus en plus déterminés, constate Olivier Luminet, professeur en psychologie de la santé à l'UCLouvain. "Il y a, ces derniers temps, dans le chef des non-vaccinés, une opposition massive et systématique à toute une série de propositions, comme le CST. Ce rejet en bloc des mesures témoigne d'un sentiment de stigmatisation. Un processus purement émotionnel est à l'oeuvre." Ce dernier appuie son analyse sur les données les plus récentes du "Baromètre de la motivation" du respect des mesures Covid, compilées par le groupe d'experts "coronavirus et psychologie", dont il fait partie. Seules mesures qu'accepte une majorité d'anti-vax: le télétravail et la ventilation, soit des mesures individuelles. "Il y a une surcentration sur soi par rapport aux autres."