368 nouveaux cas de Covid-19 qui n'inquiètent pas

Alors que le déconfinement connaît une étape cruciale, les statistiques de la propagation de l'infection sont primordiales, et seront à comparer à celles des prochaines semaines. À la veille de la réouverture des commerces, le taux de reproduction du virus Covid-19 était situé entre 0,7 et 0,8 en Belgique. "Il pourrait se modifier vers le haut dans les jours qui viennent avec l'intensification des contacts sociaux", prévient Yves Van Laethem, porte-parole de la lutte contre le Covid-19. "Le but est qu'il ne dépasse pas le chiffre 1, qui indique qu'une personne infectée ne va contaminer qu'une seule personne."