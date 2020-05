48 heures pour contacter un demandeur d'emploi Covid

Le Forem, un oiseau agile

Sa mission: remettre le plus vite possible ces "victimes" de la crise du Covid à l’emploi. " Plutôt que de les laisser remplir les stocks de demandeurs d’emploi, on va tenter de les remettre directement sur le marché. La majorité des personnes licenciées ont un diplôme de l’enseignement supérieur. Elles sont donc qualifiées. Et puis, environ 1.500 personnes n’ont pas fait de va-et-vient entre le marché du travail et le chômage", analyse Marie-Kristine Vanbockestal, l’administratrice générale du Forem. Un autre point positif martelé par le Forem est le degré d’employabilité de tous ces nouveaux demandeurs d’emploi. "Ces personnes qui viennent de perdre leur emploi à la suite de la crise du coronavirus sont par principe très employables et peuvent donc présenter des atouts importants pour les secteurs et les entreprises qui s’inscrivent déjà dans la relance économique."