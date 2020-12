60% des Belges veulent se faire vacciner pour retrouver une vie "normale"

La dernière enquête de Sciensano montre une adhésion en hausse pour la vaccination dans la population. Mais il reste un quart d'indécis.

Les autorités belges espèrent que 70% environ de la population belge acceptent de se faire vacciner. Ce pourcentage est considéré comme la moyenne nécessaire pour casser les chaînes de transmission du virus Sars-CoV-2. Alors que la campagne de vaccination commence ce 28 décembre, Sciensano a publié les résultats d'une enquête, qui a eu lieu entre le 3 et le 11 décembre 2020, avec près de 30.000 participants. Celle-ci s'attarde notamment sur la vaccination et montre que l'adhésion de la population est en hausse.

Selon cette enquête:

15% 15% de la population belge dit ne pas vouloir se faire vacciner

• 60% de la population de 18 ans et plus dit vouloir se faire vacciner. Il s'agit d'une augmentation de 10 % par rapport à l’enquête précédente;

• une personne sur 4 hésite encore;

• 15% de la population dit ne pas vouloir se faire vacciner;

• le nombre de jeunes entre 18 et 24 ans voulant se faire vacciner a fortement augmenté suite à la précédente enquête de Sciensano: il est passé de 47% en septembre à 62 %.

Pourquoi pas?

Les raisons de ces positions ont été aussi explorées. Les personnes souhaitant se faire vacciner visent avant tout un retour à la vie normale. L'enquête de Sciensano montre aussi que 64 % des personnes de 18 ans et plus sont insatisfaites de leurs contacts sociaux, ce qui est près du double par rapport au mois de septembre (35%). En outre, 40 % des personnes se sentent peu soutenues socialement. Et 23% des personnes disent souffrir de troubles anxieux et 20% de problèmes dépressifs.

«90 % de la population s’accorde néanmoins sur le fait que les professionnels de santé doivent être la population à vacciner en priorité, suivi par les personnes dites à risque car malades ou ayant plus de 65 ans.» Rana Charafeddine chercheuse chez Sciensano

Les personnes refusant la vaccination et les indécis mettent en avant les potentiels effets secondaires et la non-connaissance des effets à long terme. «90 % de la population s’accorde néanmoins sur le fait que les professionnels de santé doivent être la population à vacciner en priorité, suivi par les personnes dites à risque car malades ou ayant plus de 65 ans», précise Rana Charafeddine, chercheuse chez Sciensano.

Effets secondaires répertoriés

L'enjeu de la communication qui accompagnera la campagne de vaccination sera donc de convaincre ce quart de la population qui hésite, en l'informant et la sensibilisant. Comment? En insistant sur les bénéfices pour la personne elle-même, mais aussi en termes de santé publique, et en rappelant que les effets secondaires liés aux vaccins anti-Covid semblent être ceux qui sont observés dans le cadre d'autre vaccination et ne sont pas considérés comme graves. Ainsi, on sait que le vaccin Pfizer/BioNTech peut entraîner des réactions localisées à l’endroit de l’injection, de la fatigue, des maux de tête...