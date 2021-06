7 Wallons sur 10 auront reçu leur 1ère dose de vaccin cette semaine

"Ces 70%, c'est la base. Nous voulons aller plus loin pour réduire les risques au maximum."

Pour l'heure, 67% des Wallons en âge d'être vaccinés ont reçu une première dose et près de 39% sont totalement vaccinés.

"Le but est toujours d'atteindre 70% de taux de couverture pour la première dose de vaccination et je peux vous annoncer que cet objectif sera atteint cette semaine", a expliqué la ministre. "Mais ces 70%, c'est la base. Nous voulons aller plus loin pour réduire les risques au maximum", a-t-elle ajouté.