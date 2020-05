À Bruxelles, la majorité ne repartira pas d'une page blanche

400 millions d'euros. C'est le coût total des mesures de soutien prises par le gouvernement bruxellois dans le cadre de la crise du coronavirus. Selon les chiffres délivrés par le ministre du Budget Sven Gatz (Open Vld), la part du lion revient aux entreprises en difficulté puisque les primes uniques de 4.000 et 2.000 € représentent à elles seules près de la moitié de l'argent sorti des caisses en deux mois.

Le futur plan de redéploiement s'intégrera donc dans le cadre des objectifs prioritaires de la DPR avec trois axes principaux: la transition économique, sociale et environnementale, le renforcement du système socio-sanitaire et l'aménagement spatial de la région. La majorité entend adopter ce plan de relance durant l'été tandis que l'ajustement budgétaire se déroulerait à la rentrée. Adaptée aux conséquences de la crise, la Stratégie Go4Brussels 2030 sera soumise aux partenaires sociaux et un premier état des lieux de l’avancée des chantiers prioritaires sera dressé lors du Sommet social en septembre.