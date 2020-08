À Bruxelles, le masque devrait être obligatoire partout dès cette semaine

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en hausse de 12% en Belgique, il s'élève en moyenne à 604,1 par jour pour la période entre le 2 et le 8 août, selon Sciensano. Le ralentissement de la hausse se confirme puisque l'augmentation était de 11% mardi, 16% lundi et 19% dimanche.

Cap franchi à Bruxelles

Le cap des 50 nouvelles contaminations par 100.000 habitants en moyenne hebdomadaire est franchi à Bruxelles, c'est le seuil à partir duquel est prévue une obligation du port du masque en Région de Bruxelles-Capitale, selon une décision du Conseil régional de sécurité (CRS). Au cours de la dernière période de sept derniers jours prise en compte, du 2 au 8 août, on a recensé dans la capitale 54,4 nouveaux cas de Covid-19 par 100.000 habitants (mardi, cette valeur était de 47,1.). "On espère évidemment qu'on n'en arrivera pas là", avait insisté le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS) jeudi dernier... Mais on y est. L'obligation est-elle pour ce mercredi déjà? On attend donc une décision formelle des autorités. Jusqu'ici, seules les artères forts fréquentées sont concernées par l'obligation du port du masque, sur décision du bourgmestre de chaque commune.