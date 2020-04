À Ciney, les bovins ne se pressent plus au portillon

Il est vrai que la fréquentation du marché couvert condruzien n’est plus ce qu’elle a été. Dans les années 70 et 80, le marché de Ciney, qui accueillait plus de 4.000 têtes, a été le plus grand marché aux bestiaux d’Europe. Depuis lors, la fréquentation moyenne est retombée entre 2.200 et 2.500 bêtes.