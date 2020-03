À défaut de solidarité, l'Union européenne risque de sombrer

L'Europe est-elle en "danger de mort", comme l'affirme l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors? L'Union européenne, fragilisée par de vieilles divisions entre États en pleine pandémie de coronavirus, n'a, en tout cas, plus le choix. Elle devra rebondir, ou sombrer.

Selon Moody's, l'économie de la zone euro devrait se contracter de 2,2% de Produit intérieur brut (PIB) en 2020. IHS Makrit voit la croissance allemande reculer de 2% au premier trimestre. UBS une contraction de l'économie de la zone euro de 4,5% de son PIB cette année si le confinement devait se prolonger jusqu'à la mi-mai et de 1,7% s'il prenait fin mi-avril.

L'Europe "en danger de mort"

La situation appelle des mesures coordonnées et rapides de l'Union pour soutenir les États les plus fragiles et éviter un enlisement de la zone euro en territoire négatif.