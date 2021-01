À la recherche de mesures pour freiner les variants étrangers du virus en Belgique

Les cas avérés de contamination au Covid par un variant étranger se sont multipliés ce weekend. Un comité ministériel restreint se penche ce lundi sur des mesures pouvant décourager les voyageurs.

La moyenne des nouvelles infections quotidiennes oscille toujours autour des 2.000. Une minorité d'entre elles peuvent être attribuées actuellement au nouveau variant britannique du coronavirus, alors que le monde est en alerte face à ces mutations, mais ce nombre est appelé à augmenter, a encore rappelé dimanche le virologue Marc Van Ranst.

"Il y a encore un certain nombre de failles dans notre dispositif de protection. Nous étudions comment nous pouvons vraiment combler ces trous." Frank Vandenbroucke Ministre de la Santé

D'ailleurs, les cas avérés se sont multipliés ce weekend. Une école primaire d'Edegem (Anvers) est provisoirement fermée à partir de ce lundi à la suite de la découverte de 2 contaminations au variant britannique du coronavirus. Les enfants, le personnel et leur famille vont devoir observer une quarantaine de 10 jours. Et avant, on avait appris que les deux tiers des résidents d'une maison de repos à Houthulst, en Flandre occidentale, soit 75 personnes, ont été contaminés par ce variant de même que 53 personnes dans la commune. L'urgence est donc là, d'autant que la recherche de la souche responsable de la contamination prend plusieurs jours, ce qui complique l'analyse de la situation en temps réel.

Quelles mesures?

Un rapport avait été demandé aux experts qui entourent le gouvernement, il a été rendu vendredi.

"Il y a encore un certain nombre de failles dans notre dispositif de protection. Nous étudions comment nous pouvons vraiment combler ces trous", a constaté Frank Vandenbroucke sur VTM.

Le comité ministériel restreint examinera donc ce lundi de nouvelles mesures qui pourraient tenter de freiner l'arrivée des différents variants. Pour l'instant, les règles relatives aux tests et à la quarantaine ne s'appliquent pas aux personnes qui ont séjourné à l'étranger pendant moins de 48 heures ou qui sont restées dans notre pays pendant moins de 48 heures. C'est l'une des failles du système actuel. Il est prévu que cette période soit raccourcie. À 24h? À 16h, comme l'envisageait Vincent Van Quickenborne, le Vice Premier, sur la VRT? L'obligation de test négatif pour entrer sur le territoire, de double test (jour 1 et 7) et quarantaine pourrait donc être étendue .En tous cas, le travail transfrontalier devait rester possible.